Трамп пообіцяв власний звіт про кібератаки під час виборів у США протягом 90 днів

14:29, 13 січня 2017
Світ
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Дональд Трамп обіцяє представити протягом 90 днів власний звіт щодо заяв про кібератаки з боку Росії під час передвиборної кампанії в США.

Дональд Трамп / REUTERS

Про це майбутній президент США повідомив у своєму твіттері.

«Повністю підроблені факти огидними політичними агентами, і демократами, і республіканцями – фейкові новини! Росія каже, що (у авторів доповіді – ред.) нічого не має», – написав Трамп, коментуючи звіт американської розвідки щодо хакерських атак з боку Росії.

«Можливо, (звіт про кібератаки з боку Росії – ред.) випущений "розвідкою", із розумінням, що цьому навіть немає ніяких доказів і ніколи не буде. Мої люди матимуть повний звіт про злом протягом 90 днів!», – додав Трамп.

Раніше УНІАН повідомляв, що розвідка США розсекретила частину доповіді, в якій вказується на втручання особисто президента Росії Володимира Путіна у вибори президента Сполучених Штатів.

У звіті вказується, що Путін замовив "кампанію впливу", спрямовану на вибори президента США з метою підриву демократичного процесу і дискредитації суперниці Дональда Трампа.

Представник Держдепартаменту Джон Кірбі пояснив відсутність доказів у доповіді про кібератаки з боку Росії бажанням зберегти в секреті методи роботи та джерела інформації.

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Теги: #Трамп#кібератаки#звіт