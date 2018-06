Трамп пообіцяв власний звіт про кібератаки під час виборів у США протягом 90 днів

Про це майбутній президент США повідомив у своєму твіттері.

«Повністю підроблені факти огидними політичними агентами, і демократами, і республіканцями – фейкові новини! Росія каже, що (у авторів доповіді – ред.) нічого не має», – написав Трамп, коментуючи звіт американської розвідки щодо хакерських атак з боку Росії.

«Можливо, (звіт про кібератаки з боку Росії – ред.) випущений "розвідкою", із розумінням, що цьому навіть немає ніяких доказів і ніколи не буде. Мої люди матимуть повний звіт про злом протягом 90 днів!», – додав Трамп.

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans - FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably...

released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days!