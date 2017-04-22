У Парижі пройшли акції протесту проти президентських виборів (фоторепортаж)

21:18, 22 квітня 2017
Світ
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Поліцейські застосували сльозогінний газ для приборкання учасників демонстрації.

Паризькі поліцейські в суботу застосували сльозогінний газ для приборкання учасників демонстрації, що проходить за добу до першого туру президентських виборів у Франції, повідомляють очевидці, передає РИА Новости.

Приблизно 2 тисячі людей вийшли на площу Республіки і вирушили в напрямку площі Бастилії, де і сталися сутички з поліцейськими. Люди зібралися за покликом французьких профспілок і студентських об'єднань.

Протестувальники виступали проти президентських виборів, які вони називають "політичним маскарадом", і висловлювали свою незгоду з пропозиціями кандидатів на пост глави держави.

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Акція відбулася за добу до відкриття виборчих дільниць у першому турі виборів президента Франції. Другий тур, після якого стане відомо ім'я нового глави держави, заплановано на 7 травня.

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Новина в сюжеті: Вибори президента Франції
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