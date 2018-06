Трамп вважає, що теракт в Парижі вплине на вибори у Франції

Президент США Дональд Трамп вважає, що теракт в Парижі під час якого був убитий поліцейський, вплине на результат президентських виборів у Франції.

Зокрема, таку думку Трамп висловив у себе в Twitter:

"Ще один теракт в Парижі. Народ Франції не буде більше цього терпіти. Це буде мати великий вплив на президентські вибори!", - написав президент США.

Невідомі ввечері 20 квітня відкрили вогонь по поліцейських на Єлисейських полях у центрі Парижа. В результаті щонайменше один поліцейський загинув, ще двоє отримали поранення.

Нападник був убитий поліцією вогнем у відповідь. Очевидці стверджують, що чоловік був озброєний автоматом Калашникова. Терористичне угруповання «Ісламська Держава» взяло на себе відповідальність за стрілянину.

Another terrorist attack in Paris. The people of France will not take much more of this. Will have a big effect on presidential election!