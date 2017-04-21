Трамп вважає, що теракт в Парижі вплине на вибори у Франції

Президент США Дональд Трамп вважає, що теракт в Парижі під час якого був убитий поліцейський, вплине на результат президентських виборів у Франції.

Зокрема, таку думку Трамп висловив у себе в Twitter:

"Ще один теракт в Парижі. Народ Франції не буде більше цього терпіти. Це буде мати великий вплив на президентські вибори!", - написав президент США.

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Невідомі ввечері 20 квітня відкрили вогонь по поліцейських на Єлисейських полях у центрі Парижа. В результаті щонайменше один поліцейський загинув, ще двоє отримали поранення.

Нападник був убитий поліцією вогнем у відповідь. Очевидці стверджують, що чоловік був озброєний автоматом Калашникова. Терористичне угруповання «Ісламська Держава» взяло на себе відповідальність за стрілянину.