КНДР пригрозила "одним ударом" відправити на дно американський авіаносець "Карл Вінсон"

Після того, як два японських кораблі приєдналися до групи «Карла Вінсона» під час навчань у південному тихоокеанському регіоні, Північна Корея заявила, що готова потопити американський авіаносець, щоб продемонструвати свою військову міць. Про це з посиланням на заяву в газеті правлячої Робочої партії КНДР повідомляє Reuters.

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"Наші революційні сили перебувають у бойовій готовності, щоби потопити американський авіаносець одним ударом", - сказано в газеті.

У КНДР авіаносець порівнюють з "грубою твариною" і стверджують, що удар буде "наочною демонстрацією могутності нашої армії".

Ця заява партії наводиться на третій сторінці газети, після великої статті про візит Кім Чен Ина на свиноферму.

У вівторок Північна Корея відзначатиме 85-річчя з дня заснування корейської народної армії. В минулому такі важливі дати КНДР вже відзначала випробуваннями зброї.

Раніше Дональд Трамп наказав направити групу «Карла Вінсона» в напрямку корейського півострова, оскільки напруга навколо ядерних і ракетних випробувань КНДР зросла і загрожувала безпеці США і союзників.