Авіаносна група США почала навчання поблизу Корейського півострова

Авіаносна ударна група флоту США, до складу якої входить атомний авіаносець USS Carl Vinson приступила до навчань неподалік від берегів Корейського півострова. Разом з нею в навчаннях беруть участь кораблі японських ВМС, повідомляє газета Yomiuri Shimbun.

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Видання зазначає, що метою навчань буде тиск на Північну Корею в умовах випробувань балістичних ракет КНДР. Крім того, американські і японські моряки повинні відпрацювати свою взаємодію, пише РБК.

Маневри, участь в яких візьмуть два японські есмінці Ashigara і Samidare, триватимуть від трьох до п'яти днів.

Про відправку авіаносної ударної групи ВМС США до берегів Корейського півострова стало відомо 9 квітня. Влада КНДР дії Вашингтона розцінила як провокацію і пообіцяла дати на неї «жорстку відповідь».

Пізніше, 14 квітня, стало відомо, що США розглядають можливість нанесення превентивного удару по Північній Кореї у разі якщо Пхеньян знову проведе ядерні випробування. У той же час, за інформацією Reuters, пріоритетними методами впливу на КНДР Білий дім як і раніше вважає дипломатичні, а не силові.