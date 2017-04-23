Вибори президента у Франції: з'явилися перші дані екзит-полів - лідирує Макрон

У першому турі президентських виборів у Франції лідирують колишній міністр економіки країни Емманюель Макрон і лідер «Національного фронту» Марін Ле Пен.

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Це випливає з даних опитування, який був проведений телеканалом RTBF, повідомляє РБК.

Згідно з даними опитування, Макрон в даний момент лідирує з 24% голосів виборців. Ле Пен отримала 22% голосів. За колишнього прем'єра Франсуа Фійона віддали свої голоси 20,5%. Лідер руху «Непокірна Франція» Жан-Люк Меланшон отримав 18% голосів.

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що явка на першому турі виборів становила 69,42%. Там відзначили, що в 2012 році в першому турі взяли участь 70,59% виборців.

Виборчі дільниці у Франції будуть працювати до 19:00 за місцевим часом. Охорону порядку під час голосування здійснюють 50 тис. офіцерів і співробітників поліції.