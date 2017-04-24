Протести в Парижі: в ніч після виборів затримали 143 особи

Після "антифашистських" демонстрацій, які в ніч після виборів пройшли у Парижі за участі сотень молодих людей, поліція провела низку затримань і арештів. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

Всього внаслідок демонстрацій було затримано 143 особи, з них пізніше під варту взяли 29 людей.

Також внаслідок демонстрацій шестеро поліцейських і троє демонстрантів отримали незначні поранення.

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Демонстранти почали збиратися на площі Бастилії пізно ввечері в неділю вже після оголошення попередніх результатів першого туру виборів.

Протестувальники вимахували червоними прапорами і скандували "Ні Марін і ні Макрон", висловлюючи своє незадоволення фактом проходження до другого туру лідера ультраправих Марін Ле Пен та незалежного кандидата Еммануеля Макрона.

Як відомо, Еммануель Макрон виграв перший тур виборів президента Франції, набравши 23,75% голосів виборців. Друге місце посіла лідер ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен, яка отримала 21,53% голосів. Разом с Макроном вона виходить до другого туру, який відбудеться 7 травня.