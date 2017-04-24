Макрон і Ле Пен виходять у другий тур виборів президента Франції
Макрон набрав 23,75% голосів виборців, у представниці "Національного фронту" - 21,53%.
У другий тур виборів у Франції виходять центрист Еммануель Макрон і лідер ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен. Про це повідомляє Le Figaro.
Макрон набрав 23,75% голосів виборців, у представниці "Національного фронту" - 21,53%.
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Еммануель Макрон займав пост міністра економіки в одному з кабінетів нинішнього президента Франсуа Олланда. Незважаючи на брак політичного досвіду - він ніколи не обирався в парламент - опитування виборців обіцяють йому перемогу у другому турі.
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Очікується, що тепер він отримає зростаючу підтримку з боку політичного істеблішменту Франції. Кандидат від ультралівих Жан-Люк Меланшон і висуванець від партії "Республіканці" Франсуа Фійон вибувають з президентської гонки.
Франсуа Фійон виступив по телебаченню з визнанням своєї поразки і закликав своїх симпатиків голосувати за Еммануеля Макрона у другому турі.
Так як ніхто з кандидатів не набирає більше 50% голосів, переможець буде визначений в ході другого туру, запланованого на 7 травня.