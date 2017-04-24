Берлін підтримав опонента Ле Пен у президентській гонці у Франції

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель побажала переможцю першого туру президентських виборів у ФранціїЕммануелю Макрону "усього найкращого", передає DW.

"Добре, що успішним був Еммануель Макрон зі своїм сильним курсом щодо сильного Європейського Союзу та соціально орієнтованої ринкової економіки", - написав від імені глави німецького уряду його речник Штеффен Зайберт у мережі Twitter. "Усього найкращого на наступні два тижні", - додав представник уряду ФРН.

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Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель також привітав результати виборів у Франції та висловив надію, що Макрон, "єдиний справді проєвропейський кандидат", стане президентом. Про це дипломатичне відомство ФРН повідомило у соцмережі Twitter.

Як повідомляв УНІАН, перший тур виборів президента у Франції відбувся у неділю, 23 квітня. Згідно з оприлюдненими результатами голосування, центрист, лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон здобув 23,75% голосів виборців, лідерка праворадикального "Національного фронту" Марін Ле Пен - 21,53%.

Другий тур президентських виборів у Франції відбудеться 7 травня.