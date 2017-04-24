Росіяни втомилися чекати від Путіна покращення свого життя - опитування

Більшість громадян РФ (51%) згодні з думкою, що населення Росії вже втомилося чекати від Володимира Путіна якихось позитивних зрушень у своєму житті, 35% не згодні, 14% не змогли відповісти, свідчать дані опитування "Левада-центру", передає ZN.ua.

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Ще в листопаді 2016 року баланс відповідей на це ж питання було 41% на 41%.

За даними опитування, 72% жителів Росії довіряють Путіну, 19% - не довіряють, 9% не змогли відповісти.

Головними досягненням Путіна за роки його правління (з 2000 року) росіяни назвали підвищення боєздатності і реформу збройних сил (баланс позитивних і негативних оцінок +34%), зміцнення міжнародних позицій Росії (+29%) і рішення чеченської проблеми (+23%).

Серед найбільших невдач Путіна жителі Росії назвали наступні: боротьба з корупцією, хабарництвом (-21%), підвищення рівня життя громадян, зростання зарплат і пенсій (-16%), приборкання "олігархів", обмеження їх впливу (-11%), економічний розвиток країни (-8%).

Опитування "Левада-центру" був проведений 7-10 квітня 2017 року серед 1600 осіб. Заявлена похибка вибірки - 3,4%.