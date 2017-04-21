Слідком РФ вирішив не чіпати "таємну імперію" Медведєва (документ)
Слідчий комітет Росії відмовився проводити перевірку за підсумками розслідування Фонду боротьби з корупцією про "таємну імперію" Дмитра Медведєва.
Слідчий комітет РФ відповів депутату Держдуми Валерію Рашкіну, який вимагав перевірити інформацію про "таємну імперію" російського прем'єра Дмитра Медведєва. Цю відповідь СК депутат опублікував на своїй сторінці у Twitter.
Депутату заявили, що такий нагляд стосується Генпрокуратури, тому запит й перенаправили у це відомство.
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"Питань, що належать до компетенції СК РФ, наразі немає", - йдеться у відповіді.
До мене нарешті доповз відповідь Слідчого комітету по майну Медведєва. pic.twitter.com/Ya4rQ13v9b— Валерій Рашкін (@RashkinV) April 21, 2017
Раніше депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін написав звернення в слідчий комітет перевірити повідомлення про корупційну діяльність прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.
Нагадаємо, 2 березня Навальний оприлюднив фільм, в якому сказано, що Медведєв створив одну з найбільших і найбільш витончених корупційних схем в РФ. Представники Фонду боротьби з корупцією кажуть, що відшукали всі резиденції прем'єра в РФ і за кордоном, виявили яхти, і за геотегами, фото з "Інстаграму" та архівними записами встановили, де і хто на них плавав.