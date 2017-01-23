Голова ПАРЄ уперше визнав, що повернення росіян до Асамблеї – це його особисте бажання

Це випливає з його відповіді на запитання власного кореспондента УНІАН, чого саме він намагається досягти – зміни рішення делегації РФ повернутися до зали без права голосу, чи зміни позиції ПАРЄ і зняття з росіян застосованих санкцій.

"Моя особиста думка полягає в тому, що РФ повинна бути на Асамблеї з повними повноваженнями, але не мені ухвалювати таке рішення. Це рішення має бути ухвалено Асамблеєю. Я не оптиміст чи песиміст. В Іспанії ми говоримо, що в Іспанії немає мертвих людей, але є ті, хто погано похований", – сказав він.

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За словами Аграмунта, він говорив росіянам, що дійсно, було б бажано, щоби вони відправили запит на надання повноважень у ПАРЄ російській делегації, "але не можна гарантувати, що ці повноваження не будуть поставлені під сумнів". "Це те, що я їм сказав. Але вони вирішили, що вони цього робити не будуть. Тому цього разу немає делегації. Це рішення – не направляти повноваження – було ухвалено росіянами", – розповів президент ПАРЄ.

При цьому Аграмунт підкреслив, що його особиста думка полягає в тому, що він вірить у необхідність підтримувати діалог із РФ. "Якщо ви запитаєте мою особисту думку, і я не говорю тут від імені Асамблеї, але особисто, одна річ – це засуджувати дії Росії в Україні, і за це Росія була засуджена в минулому, але інша річ – зупинити діалог. Я вірю, і Рада Європи якраз і створена для цього, що ми повинні підтримувати діалог з усіма державами – членами Ради Європи. РЄ не буде стояти на своїх двох ногах без співробітництва як із РФ, як і з іншими державами – членами", – деталізував він.

Разом із тим політик наголосив, що це рішення має бути ухвалено всією Асамблеєю. "Моя персональна позиція не має значення", – додав Аграмунт.

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Як повідомляв УНІАН, делегація РФ перебуває під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах.

Відтоді дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях Асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.

У той же час 10 жовтня 2016 року президент ПАРЄ Аграмунт, відкриваючи осінню сесію, заявив, що Асамблея має зробити все необхідне для повернення в пленарну залу представників Росії, які покинули ПАРЄ через запроваджені санкції.

Сьогодні, 23 січня, переобраний президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт заявив про бажання діалогу з російською делегацією в рамках "міжпарламентської платформи" з метою її повернення до Асамблеї.