КНДР обіцяє продовжити розробку ядерної зброї для самооборони від США

У КНДР заявили, що будуть продовжувати розробляти ядерну зброю для самооборони від військової загрози з боку Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Xinhua» з посиланням на газету Робочої партії КНДР.

Пхеньян стверджує, що США перейшли до відправки ядерного носія ударної групи на Корейському півострові.

«Це неприкритий військовий шантаж проти КНДР і небезпечні діяння, які загрожують півострову» - йдеться в газеті Корейської робочої партії.

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«Це злий умисел в США похитнути волю КНДР для збільшення ядерного стримування шляхом інтенсивної військової загрози і шантажу, а потім реалізувати свої амбіції щодо ліквідації ядерної зброї в Північній Кореї", - написала газета.

«Така загроза може налякати медузу, але ніколи не може працювати на КНДР. США краще визнати це», - пише газета.

Як повідомляв УНІАН раніше,після того, як два японських кораблі приєдналися до групи «Карла Вінсона» під час навчань у південному тихоокеанському регіоні, Північна Корея заявила, що готова потопити американський авіаносець, щоб продемонструвати свою військову міць. Про це з посиланням на заяву в газеті правлячої Робочої партії КНДР.

"Наші революційні сили перебувають у бойовій готовності, щоби потопити американський авіаносець одним ударом", - сказано в газеті.