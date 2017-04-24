Трамп розкритикував агресію Пхеньяна

Президент США Дональд Трамп критикує Північну Корею за «продовження агресії», називаючи дії Пхеньяна дестабілізуючими. Про це від заявив під час телефонної розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, повідомили 24 квітня у Білому домі, як передає "Радіо свобода".

За інформацією американської сторони, у телефонній розмові, що відбулася напередодні, лідери погодилися щодо загрози, спричиненої ядерною програмою Пхеньяна, а також підтвердили готовність координувати зусилля задля денуклеризації Корейського півострова.

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«Президент Трамп розкритикував тривалу агресію Північної Кореї, наголосивши, що дії Пхеньяна дестабілізують Корейський півострів», – мовиться у заяві Білого дому.

Розмова Трампа і Су відбулася у час, коли Пхеньян погрожував потопити американський корабель, який бере участь у спільних військових навчаннях з японськими есмінцями на заході Тихого океану.

Президент США Дональд Трамп направив до Корейського півострова американську авіаносну групу кораблів на чолі з авіаносцем «Карл Вінсон» у відповіль на посилення напруженості через випробування Пхеньяном балістичних ракет.

23 квітня два японських есмінці приєдналися до корабельної групи «Карла Вінсона» для демонстрації солідарності.

На тлі напруження відносин з’явилося повідомлення про затримання Пхеньяном громадянина США, який намагався виїхати з КНДР. У Північній Кореї затримані ще щонайменше двоє американських громадян.