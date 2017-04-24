Олланд підтримав кандидатуру Макрона у другому турі виборів у Франції

Президент Франції Франсуа Олланд підтримав кандидатуру Еммануеля Макрона на президентських виборах, повідомляє Reuters.

За словами президента, він буде голосувати за екс-міністра економіки Макрона, оскільки той є найкращою кандидатурою, яка зможе об'єднати народ Франції.

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Олланд також назвав ризиком для Франції той факт, що лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен вийшла у другий тур президентських виборів.

«Присутність ультраправого [кандидата] у другому турі [виборів президента] — це ризик для країни», — сказав Олланд.

Раніше повідомлялося, що Макрон здобув перемогу в першому турі з результатом 23,75% голосів.