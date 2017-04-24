У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників

У Парижі на площі Бастилії відбулася акція протесту. Її учасники висловили невдоволення у зв'язку з тим, що у другий тур президентських виборів у Франції вийшли лідер «Національного фронту» Марін Ле Пен і екс-міністр економіки і засновник руху «Вперед» Еммануель Макрон. Про це повідомляє РБК з посиланням на газету La Parisien.

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На площі зібралися кілька сотень людей, в основному - антифашисти, уточнює видання. За інформацією газети, спочатку акція протесту проходила мирно, однак незабаром почалися зіткнення між поліцією і демонстрантами.

В результаті зіткнень постраждали дві людини, у тому числі підліток, пише La Parisien. Чоловік, за інформацією газети, отримав травму обличчя, а 15-річна дівчина - травму обличчя і шиї.

В ході зіткнень з демонстрантами поліція застосувала сльозогінний газ. Кілька людей були затримані, зазначає видання.

Раніше УНІАН повідомляв, що екзит-поли, проведені всіма ключовими французькими соціологічними службами, показують, що у другий тур виходять Еммануель Макрон і Марін Ле Пен.