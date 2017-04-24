Радбез ООН має підготувати нові санкції проти КНДР - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Рада Безпеки ООН має бути готова ввести нові санкції відносно Північної Кореї.

Про це Трамп заявив у понеділок перед зустріччю з послами країн з Ради ООН, передає Reuters.

"Статус-кво в Північній Кореї є також неприйнятним і Рада повинна бути готова до введення додаткових і більш жорстких санкцій щодо ядерної та ракетної програм КНДР", - сказав Трамп.

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"Це реальна загроза для всього світу, хочемо ми говорити про це, чи ні. Північна Корея - це велика світова проблема, і це проблема, яку ми повинні, нарешті, вирішити", - додав він.

Трамп також нагадав, що Рада не вжила жодних заходів у відповідь на нещодавню хімічну атаку в Сирії, що є, за його словами, "великим розчаруванням".

Раніше повідомлялося, що Росія заблокувала проект заяви США в Раді Безпеки ООН щодо засудження останнього ракетного випробування КНДР.