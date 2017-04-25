Елтон Джон провів дві ночі в реанімації черз рідкісну і небезпечну інфекцію

Британський співак Елтон Джон провів дві ночі в реанімації з потенційно смертельною бактеріальною інфекцією і скасував усі свої концерти заради відпочинку в квітні і травні. Про це в понеділок повідомив його прес-секретар Френ Кертіс, передає Reuters.

Читайте такожГлава ПАРЄ пояснив свій візит до Сирії разом з делегацією російської Держдуми (відео)

Сімдесятирічному музикантові стало дуже зле в літаку, коли він повертався з південноамериканського турне. Після двох ночей у палаті інтенсивної терапії його відпустили додому.

Точно визначити збудника не вдалося, але в офіційній заяві йшлося про "рідкісну і потенційно смертельну бактеріальну інфекцію".

Лікарі прогнозують повне одужання Елтона Джона, але він все ж скасував свої виступи в Лас-Вегасі і Каліфорнії в квітні і травні.

Елтон Джон - лауреат премій "Греммі", "Оскар" і "Тоні" за свої роботи в театрі і кіно. Зараз він займається Бродвейській адаптацією "Диявол носить "Прада".