У мережі з'явились перші офіційні фото із сьомого сезону "Гри престолів"

Телеканал HBO опублікував перші офіційні фотографії із сьомого сезону серіалу «Гра престолів». Світлини можна побачили на сайті телеканалу.

Зокрема, на світлинах зображені сцени із ключовими героями кіносаги, а саме можна побачити Джона Сноу (у виконанні Кіта Харінгтона), Серсею Ланністер (Ліна Хіді), Джейме Ланністера (Микола Костер-Вальдау), Петіра Бейліша (Ейдан Гіллен), Сансу Старк (Софі Тернер), Арью Старк (Мейсі Вільямс), Дейенеріс Таргаріен (Емілія Кларк), Тіріона Ланністера (Пітер Дінклейдж).

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Крім того, викладені фотографії таких персонажів, як Брієнна Тарт (Гвендолін Крісті), Тормунд Великанова Смерть (Крістофер Хівью), Давос Сіворт (Ліам Каннінгем).

Як повідомляв УНІАН раніше, автори серіалу «Гра престолів» виклали у мережу нове промо-відео до сьомого сезону. Ролик розмістили на офіційних сторінках у соцмережах. На відео д назвою Long Walk ("Довгий шлях") Серсея Баратеон (Ланністер), Дейнеріс Таргаріен і Джон Сноу йдуть до своїх тронів.