Російські бомбардувальники Ту-95 "Ведмідь" здійснили кілька прольотів уздовж Аляски

Російські військові літаки минулого тижня кілька разів пролетіли уздовж американського штату Аляска й території Канади, спонукаючи північноамериканські сили протиповітряної оборони стежити за їхніми маневрами вперше за понад два роки. Про це Пентагон заявив 24 квітня, передає Радіо Свобода.

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За даними оборонного відомства США, бомбардувальники Ту-95 "Ведмідь" були виявлені в міжнародному повітряному просторі тричі – двічі в районі Алеутських островів Аляски і один раз поблизу материкової Аляски та Канади. Ці обльоти сталися 17, 18 і 20 квітня, двічі на перехоплення піднімалися винищувачі.

Представник Пентагону Джефф Дейвіс сказав, що такі обльоти не відбувалися біля берегів Аляски впродовж багатьох років, можливо, тому, що бомбардувальники Ту-95 були на технічному обслуговуванні.

Як повідомляв УНІАН, аналогічний інцидент стався у ніч на понеділок, 17 квітня. Тоді на перехоплення двох російських бомбардувальників піднялися два винищувачі ВПС США.