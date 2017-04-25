Аграмунт обіцяє у п'ятницю повідомити про свій статус у ПАРЄ після візиту до Сирії - Геращенко

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт, відставки якого вимагає ряд депутатів, пообіцяв у п'ятницю, 28 квітня, виступити із заявою щодо свого статусу за наслідками слухань на засіданні асамблеї стосовно його поїздки до Сирії. Про це перший заступник голови Верховної Ради, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко написала у Facebook.

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«Розпочалися слухання щодо поїздки Аграмунта і його двох колег по ПАРЄ до Сирії. Він сказав, що у п'ятницю, за наслідками слухань, виступить із заявою відносно свого статусу. Голова юридичного комітету, бельгійський депутат Детекс говорить, що відвідав Сирію, бо його країна страждає від міграційної кризи. Також говорить, що був там як сенатор, а не член ПАРЄ», - написала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня на сесії ПАРЄ ряд депутатів закликали Аграмунта подати у відставку через його візит разом з російською делегацією до Сирії.

Своєю чергою Аграмунт заявив, що його поїзда до Сирії була «помилкою» і вибачився. Однак коли депутати почали вимагати його відставки, оголосив перерву, після чого до зали не повернувся.