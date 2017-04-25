Скандал у ПАРЄ та "політична смерть" Аграмунта

У ПАРЄ склалася безпрецедентна ситуація довкола візиту її президента Педро Аграмунта до Сирії та його ймовірної відставки через це. Це вже фінал, апофеоз всього того, що відбувалося останнім часом, адже Аграмунт від початку активно співпрацював із російською делегацію, завжди був залежним від неї, регулярно їздив із візитами до Москви. У ПАРЄ постійно ходили чутки про те, що він дуже корумпований Росією. І це не є новиною чи одкровенням…

Безпрецедентним був і факт повторного обрання Аграмунта на посаду президента ПАРЄ, бо, зазвичай, такі речі не практикувалися. Але свого часу російська делегація дотиснула, і завдяки їй Аграмунт вдруге обійняв цю посаду. Кажуть, що тоді були включені певні корупційні механізми — Росія вкладає багато грошей у європейських чиновників.

Якби у статутних документах ПАРЄ була виписана можливість імпічменту або відставки президента цієї організації (чого, на жаль, немає), то вже і до цього випадку вона могла б стати в нагоді: була одна скандальна ситуація, коли Аграмунт намагався тихенько, без розголосу й обговорення, змінити у закритому режимі статутні документи, згідно з якими можна було б у спрощеному порядку повернути у ПАРЄ делегацію Російської Федерації, обійшовши санкції. Тоді вчинився серйозний скандал, бо він намагався всіх обдурити. Але свою роль зіграв той чинник, що Аграмунт є представником найбільшої Європейської народної партії, і вона не хотіла скандалу, пов’язаного з її членом. В ЄНП є група політичних сил (іспанські представники, яких представляє Аграмунт, і французькі — Республіканська партія Саркозі), які зав’язані на російські корупційні впливи. Тому, щоб не виникло внутрішніх розкільних моментів, ЄНП тоді уникнула скандалу.

Головними ініціаторами можливої відставки Аграмунта стала українська делегація

Зараз, коли по повній програмі вводяться санкцій проти Сирії, коли в сирійських містах відбуваються хімічні атаки та масове знищення мирного населення, — в такий момент в обозі російської делегації пхатися до Сирії, демонструючи повну зневагу до європейських цінностей, — це стало просто поза межами.

Головними ініціаторами можливої відставки Аграмунта стала українська делегація. Зараз ця ідея підтримана майже всім складом ЄНП. Лише до десятка депутатів цієї партії виступають не стільки проти, скільки готові утриматися від висловлення своєї позиції щодо цієї ситуації.

Тому, думаю, відставка Аграмунта таки відбудеться, попри те, що відповідного механізму немає. Адже є потужний політичний тиск…

Аграмунт наголошує, що його візит до Сирії був суто приватним, ніяк не пов’язаним із роботою в ПАРЄ. Цей момент у даній ситуації змінює дуже мало. Він може зараз говорити що завгодно, в тому числі, про те, що це були некоректні повідомлення російської преси. Але люди, які з ним полетіли до Сирії, в його присутності говорили протилежне, заявляли, що ПАРЄ підтримує Сирію і її лідера. І Аграмунт не спростовував цього, доки не вибухнув скандал.

Звісно, якщо він зав’язаний дуже серйозними фінансовими зобов’язаннями з Росією, то вона може змусити його в жодному разі не складати повноважень. Але, якщо Аграмунт відмовиться піти у відставку, то це можна буде кваліфікувати як його «політичну смерть» — на нього чекає повна зневага, повна обструкція тощо. Тому ймовірність того, що він піде у відставку в даній ситуації, доволі висока.

Якщо Аграмунт відмовиться піти у відставку, то це можна буде кваліфікувати як його "політичну смерть"

Якщо ця відставка таки відбудеться, то вона може мати наступне значення. По-перше, такий розголос і жорсткий удар по репутації дуже багатьох політиків застереже від подібних кроків на майбутнє. По-друге, тепер, після цього скандалу, навіть думки не може бути про відновлення повноважень російської делегації. По-третє, зростає роль української делегації, бо саме вона була ініціатором цілої низки речей, і тепер вона може казати, що попереджала про подібні загрози, а в Європі постійно говорили, що все обійдеться, проте — маємо результат. По-четверте, хоча європейська народна партія не матиме права на продовження своєї квоти, оскільки їхня людина досі займала цю посаду, цілком ймовірно, що новим президентом ПАРЄ стане людина з протилежних таборів. Тобто це не буде хтось із позиціями, близькими до Росії. В результаті, ПАРЄ викристалізує свій політичний контекст у кращу сторону.

Тарас Чорновіл, політичний аналітик, експерт із питань міжнародної політики та міжнародного права