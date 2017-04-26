Прес-секретарем Держдепартаменту США стала Хезер Нойерт

Держдепартамент США оголосив про призначення Хезер Нойерт (Heather Nauert) прес-секретар зовнішньополітичного відомства.

47-річна Нойерт була ведучою і кореспондентом ранкової програми Fox and Friends на телеканалі Fox News, повідомляє Радіо Свобода.

Вона брала участь у висвітленні чотирьох президентських кампаній і церемоніях, а також висвітлювала події, пов'язані з терактами в Орландо, Сан-Бернардіно і Бостоні, наголошується в заяві Держдепартаменту.

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Нойерт прийшла в Держдеп з більш ніж 15-річним досвідом роботи як ведучої і кореспондента. Вона висвітлювала як зарубіжні, так і внутрішні новини, зокрема й теракти 11 вересня, війну в Іраку і геноцид в Дарфурі (Судан).

До початку роботи на Fox News Нойерт була кореспондентом каналу ABC News. Один з її репортажів для каналу (про дівчаток-підлітків під час війни в Іраку) був номінований на премію «Еммі».