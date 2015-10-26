Держдепартамент США прокоментував місцеві вибори: українська демократія залишається стійкою

"Українська демократія залишається стійкою, незважаючи на економічні труднощі, а також дії Росії в Україні, в тому числі окупацію Криму", - йдеться у заяві представника держдепартаменту США Джона Кірбі.

Він зазначив, що за попередніми даними міжнародних спостерігачів, ці вибори "великою мірою відображають волю українського народу і загалом були проведені з повагою до демократичного процесу".

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Представник держдепартаменту США також зазначив, що «ці місцеві вибори є важливим кроком України, яка продовжує рухатися вперед реформами з децентралізації політичної влади», та висловив сподівання, що мешканці Маріуполя та інших районів, де голосування не змогло відбутися, отримають можливість реалізувати своє право 15 листопада.

«Ми також сподіваємося, що громадяни, які проживають в зоні конфлікту, внутрішньо переміщені особи, біженці будуть мати можливість здійснити своє право обирати своїх лідерів, відповідно до законодавства України, ОБСЄ та стандартів, як це передбачено в Мінських угодах», - підкреслюється в заяві представника держдепартаменту США Джона Кірбі.