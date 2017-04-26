Донька Путіна продає пентхаус в Нідерландах, з якого втекла після катастрофи МН17 - ЗМІ (фото)

Старша дочка президента Росії Володимира Путіна – Марія, продає свій пентхаус у Нідерландах, з якого втекла після збиття бойовиками малайзійського "Боїнга" над Донбасом, пише "quotenet.nl".

У той же час видання зазнає, що наразі невідомо, що квартира виставлена на продаж. Площа житла становить 700 кв. м., а її вартість – 2,9 млн євро.

Як повідомляв УНІАН раніше, агентство Reuters опублікувало розслідування, з якого випливає, що дочка Путіна Катерина Тихонова володіє статками у мільярди доларів.