Донька Путіна продає пентхаус в Нідерландах, з якого втекла після катастрофи МН17 - ЗМІ (фото)
16:26, 26 квітня 2017Світ
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Вартість житла становить майже 3 млн євро.
Площа квартири становить 700 кв. м / mirror.co.uk
Старша дочка президента Росії Володимира Путіна – Марія, продає свій пентхаус у Нідерландах, з якого втекла після збиття бойовиками малайзійського "Боїнга" над Донбасом, пише "quotenet.nl".
quotenet.nl
quotenet.nl
У той же час видання зазнає, що наразі невідомо, що квартира виставлена на продаж. Площа житла становить 700 кв. м., а її вартість – 2,9 млн євро.
quotenet.nl
Як повідомляв УНІАН раніше, агентство Reuters опублікувало розслідування, з якого випливає, що дочка Путіна Катерина Тихонова володіє статками у мільярди доларів.
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