В ЄС вважають повністю неприйнятним напад на парламент Македонії

Євросоюз закликає політичні сили Македонії до діалогу і засуджує напад на будівлю парламенту, який стався в четвер ввечері. Про це йдеться у спільній заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні і єврокомісара з питань розширення і політики добросусідства Йоханнеса Гана.

"Ми рішуче засуджуємо напади на членів парламенту в Скоп'є. Акти насильства в парламенті є повністю неприйнятними, і ми закликаємо до спокою і стриманості. МВС і поліція повинні забезпечити безпеку парламенту та його членів. Демократія повинна йти своєю чергою. Ми з задоволенням відзначаємо обрання Талата Джафері спікером парламенту", - йдеться у повідомленні.

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У заяві відзначається, що політичний діалог в інституціях - це єдиний шлях, і ЄС закликає всі політичні сили дотримуватися Конституції країни і діяти в дусі демократичних принципів, порядності та здорового глузду.

"Колишня Югославська Республіка Македонія є країною-кандидатом і Європейський Союз готовий працювати з парламентом щодо необхідних реформ, щоб рухати країну вперед по європейському шляху", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, прихильники колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвскі у четвер, 27 квітня, після штурму вторглися до будівлі парламенту балканської республіки та атакували представників опозиційних сил. Останні намагалися припинити багатомісячне блокування виборів нового спікера.

Напади протестувальників на поліцію та депутатів почалися після того, як соціал-демократи та партії, які представляють албанську нацменшину, обрали нового голову парламенту - етнічного албанця Талата Джафері. Повідомляється також, що лідер соціал-демократів Зоран Заєв був поранений в атаці.