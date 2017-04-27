Протестувальники взяли штурмом парламент Македонії та атакували опозицію (фотогалерея)

Прихильники колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвскі у четвер, 27 квітня, після штурму вторглися до будівлі парламенту балканської республіки та атакували представників опозиційних сил. Останні намагалися припинити багатомісячне блокування виборів нового спікера, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

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Напади протестувальників на поліцію та депутатів почалися після того, як соціал-демократи та партії, які представляють албанську нацменшину, обрали нового голову парламенту - етнічного албанця Талата Джафері. Повідомляється також, що лідер соціал-демократів Зоран Заєв був поранений в атаці.

Політична криза в Македонії триває з грудня минулого року. Правляча консервативна партія та соціал-демократи не можуть домовитися щодо вимог етнічних меншин стосовно албанської як другої офіційної мови, зазначає агентство новин AP. Політична сила Груевскі виграла вибори взимку, проте не змогла відновити коаліцію та призначити уряд.