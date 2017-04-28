"Я думав, буде простіше": Трамп поділився бідами свого президентства

Президент США Дональд Трамп за підсумками перших 100 днів на посаді розповів про враження від свого нового життя у Білому домі в інтерв'ю Reuters.

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"Я любив своє минуле життя. Стільки всього відбувалося. Зараз набагато більше роботи. Я думав, це буде простіше", - сказав Трамп.

До перемоги у виборах Дональд Трамп уже був публічною людиною, але, за його словами, був вкрай здивований тим, як мало особистого простору залишилося у нього тепер. Президент досі звикає до цілодобової охорони і супутніх обмежень.

"Ти наче в своєму маленькому коконі, адже навколо такий серйозний захист, що піти, куди хочеш, вже неможливо ", - сказав він.

Президент залишає Білий дім, як правило, тільки в лімузині або на спеціальному позашляховику. Трамп каже, що сумує за кермуванням.

"Я любив водити машину. А зараз не можу", - поскаржився він.