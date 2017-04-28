"Я думав, буде простіше": Трамп поділився бідами свого президентства
Президент досі звикає до цілодобової охорони та супутніх обмежень.
Президент США Дональд Трамп за підсумками перших 100 днів на посаді розповів про враження від свого нового життя у Білому домі в інтерв'ю Reuters.
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"Я любив своє минуле життя. Стільки всього відбувалося. Зараз набагато більше роботи. Я думав, це буде простіше", - сказав Трамп.
До перемоги у виборах Дональд Трамп уже був публічною людиною, але, за його словами, був вкрай здивований тим, як мало особистого простору залишилося у нього тепер. Президент досі звикає до цілодобової охорони і супутніх обмежень.
"Ти наче в своєму маленькому коконі, адже навколо такий серйозний захист, що піти, куди хочеш, вже неможливо ", - сказав він.
Президент залишає Білий дім, як правило, тільки в лімузині або на спеціальному позашляховику. Трамп каже, що сумує за кермуванням.
"Я любив водити машину. А зараз не можу", - поскаржився він.