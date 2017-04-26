Трамп заявив, що не змінював плани щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп не змінював свої плани щодо будівництва стіни між США і Мексикою, хоча початок будівництва і затягується. Про це він написав у своєму Twitter.

Читайте такожТрамп попросив чотири мільярди доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою

"Не дайте фейковим медіа говорити вам, що я змінив позицію щодо стіни. Вона буде побудована і допоможе зупинити потік наркотиків, людей та іншого", - написав він.

Don't let the fake media tell you that I have changed my position on the WALL. It will get built and help stop drugs, human trafficking etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2017

Як повідомляв УНІАН, Трамп знайшов спосіб фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Так, Кошти для будівництва стіни на кордоні США і Мексики будуть зібрані за допомогою введення 20%-го податку на імпорт мексиканських товарів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 25 січня підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою.