Трамп заявив, що не змінював плани щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп не змінював свої плани щодо будівництва стіни між США і Мексикою, хоча початок будівництва і затягується. Про це він написав у своєму Twitter.

Читайте такожТрамп попросив чотири мільярди доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою

"Не дайте фейковим медіа говорити вам, що я змінив позицію щодо стіни. Вона буде побудована і допоможе зупинити потік наркотиків, людей та іншого", - написав він.

Don't let the fake media tell you that I have changed my position on the WALL. It will get built and help stop drugs, human trafficking etc.