Трамп заявив, що не змінював плани щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою

04:26, 26 квітня 2017
Світ
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Стіна буде побудована і допоможе зупинити потік наркотиків.

REUTERS

Президент США Дональд Трамп не змінював свої плани щодо будівництва стіни між США і Мексикою, хоча початок будівництва і затягується. Про це він написав у своєму Twitter.

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"Не дайте фейковим медіа говорити вам, що я змінив позицію щодо стіни. Вона буде побудована і допоможе зупинити потік наркотиків, людей та іншого", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Трамп знайшов спосіб фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Так, Кошти для будівництва стіни на кордоні США і Мексики будуть зібрані за допомогою введення 20%-го податку на імпорт мексиканських товарів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 25 січня підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

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Теги: #США#Трамп#стіна з Мексикою