Трамп зажадав, щоби Південна Корея заплатила за систему ПРО: в Сеулі вже відповіли

Американський президент Дональд Трамп зажадав, щоби Південна Корея заплатила за систему ПРО, яку надають США.

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"Щодо системи THAAD. Це близько мільярда доларів. Я сказав, чому ми платимо? Чому ми платимо мільярд доларів? Ми захищаємо. Так чому ми платимо мільярд доларів? Тому я поінформував Південну Корею, що було б доречно, якби вони заплатили. Ніхто не збирається цього робити. Так чому ми платимо мільярд доларів? Ця система коштує мільярд. Це феноменально. Це найнеймовірніше обладнання, яке ви коли-небудь бачили – збиває ракети прямо в небі. І воно захищає їх, я хочу захистити їх. Ми збираємося захистити їх. Але вони повинні заплатити за це, і вони розуміють це", - заявив Трамп в інтерв'ю Reuters.

Міноборони Південної Кореї у відповідь на ці зауваження повідомило, що існуюча угода не змінювалась: Сеул надає землю для розгортання системи, в той час як Вашингтон оплачує вартість встановлення та експлуатації системи.

Головний радник президента Південної Кореї щодо зовнішньої політики заявив агентству, що вимоги Трампа "неможливі", тому що керувати ПРО будуть американські військові.

Як повідомлялося, система ПРО в Південній Кореї буде повністю розгорнена до кінця 2017 року.

"Південна Корея і Сполучені Штати працюють над забезпеченням оперативного потенціалу системи THAAD у відповідь на посилення ядерних і ракетних загроз з боку Північної Кореї", - йдеться в заяві військового відомства.

У Китаї розкритикували розгортання системи ПРО в Південній Кореї, заявивши, що це порушує баланс безпеки в регіоні. Хоча китайський уряд підтримує санкції ООН проти Пхеньяну через ядерну програму КНДР, в Пекіні побоюються стеження за своїми територіями за допомогою радарів дальньої дії.

Проти розгортання системи ПРО в Південній Кореї також висловилася Росія. Протистояння США і КНДР загострилося після приходу до влади у США президента Дональда Трампа. Новий глава Білого дому заявив, що буде реагувати на ядерну програму Північної Кореї більш жорстко, ніж його попередник Барак Обама, не виключив при цьому і військового втручання.