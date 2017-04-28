Президент США Дональд Трамп вважає можливим "великий" конфлікт з КНДР, однак воліє діяти дипломатичним шляхом. Про це він заявив в інтерв'ю агентству Reuters.

"Існує ймовірність, що ми можемо дійти до великого, великого конфлікту з Північною Кореєю. Безумовно", - сказав Трамп.

Тим не менш, Трамп сказав, що хоче мирно вирішити кризу, однак, за його словами, "це дуже складно". "Ми хотіли б вирішити речі дипломатичним шляхом, але це дуже важко", - заявив президент США.

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Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США не шукають зміни режиму в КНДР. Трамп в свою чергу заявляв, що Радбез ООН має підготувати нові санкції проти КНДР.

Протистояння США і КНДР загострилося після приходу до влади у США президента Дональда Трампа. Новий глава Білого дому заявив, що буде реагувати на ядерну програму Північної Кореї більш жорстко, ніж його попередник Барак Обама, не виключивши при цьому і військового втручання.