В Брюсселі готуються до суботнього саміту щодо Brexit: Туск запросив лідерів 27 держав

В Брюсселі цієї суботи, 29 квітня, пройде спеціальний саміт Європейського Союзу у форматі 27, без Великої Британії, на якому буде розглянуто одне єдине питання - Brexit.

Президент Європейської Ради Дональд Туск у цьому зв’язку написав листа-запрошення главам держав та урядів країн ЄС з ключовими моментами майбутніх переговорів.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, на саміті лідери ЄС мають ухвалити генеральну лінію для переговорів з Лондоном, яка визначить робочі рамки та закладе загальні позиції та принципи, на яких ЄС буде проводити ці переговори.

У листі-запрошенні Туск написав: «Дозвольте мені висвітити один елемент наших запропонованих генеральних ліній, який, як я впевнений, є ключовим моментом для успіху цих переговорів, а тому вимагає розуміння та повного прийняття. Я кажу про поетапний підхід, що означає, що ми не будемо обговорювати наші майбутні відносини з Великою Британією, доки ми не досягнемо значного прогресу щодо головних питань, які пов’язані з виходом. Це не тільки питання тактики, але, враховуючи обмежений час для ведення переговорів, це тільки єдиний можливий підхід».

Туск пояснив, що до того, як обговорювати майбутнє, «ми повинні розібратися з нашим минулим». «Ми повинні забезпечити найкращі гарантії для наших громадян та їхніх родин. Гарантії, які є ефективними, посиленими, недискримінаційними та комплексними, і які повинні супроводжуватися простими та швидкими адміністративними процедурами. Ми також повинні домовитися з Великою Британією, що всі фінансові зобов’язання, які були взяті Європейським Союзом в складі 28, будуть нею поважатися», - написав президент ЄР.

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Також він відніс до важливих питань необхідність запобігти кордону між Ірландською Республікою та Північною Ірландією.

На переконання Туска, тільки після того, як Європейська Рада вирішить, що з цих усіх питань досягнутий значний прогрес, «ми будемо здатні проводити підготовчі переговори щодо майбутніх відносин з Великою Британією». «Я хотів би, щоб ми об’єдналися навколо цих ключових принципів під час саміту, тому цілком очевидно, що прогрес стосовно людей, фінансів та Ірландії мають бути першими. І ми повинні захистити цю логіку під час майбутніх переговорів», - наголосив президент РЄ.

Він повідомив, що зустріч розпочнеться о 12.30 з обміну думками з президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні. «Після цього ми зберемся за робочим ланчем, під час якого ми ухвалимо основні позиції і широко обговоримо Brexit», - зазначив Туск.

Він додав, що лідери ЄС зможуть завершити засідання до 16.00.