Введення смертної кари в Туреччині стане кінцем її переговорів з Євросоюзом - Меркель

Європа і Туреччина не повинні відвертатися один від одного. Однак введення президентом Туреччини смертної кари стане кінцем переговорів про її членство в Європейському Союзі, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель.

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"Голова німецького уряду наголосила, що завдання відкрити нову главу в переговорах з Туреччиною про членство в ЄС зараз немає. Водночас, за її словами, можливе введення Анкарою страти буде означати закінчення цього діалогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір негайно обговорити введення смертної кари в Туреччині.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум, внаслідок якого було прийнято зміни до конституції країни, що розширюють повноваження президента.