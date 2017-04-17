Більшість турків у Європі на референдумі підтримали розширення повноважень Ердогана

Громадяни Туреччини в Європі переважною більшістю голосів підтримали на референдумі поправки до конституції, якими передбачається розширення повноважень президента.

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Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Daily Sabah.

Як зазначається, таким результатам значною мірою сприяла політика європейських країн, які критикували кампанії за зміну конституції і відкрито підтримували рухи, що виступали проти розширення повноважень турецького президента.

У Бельгії за явки в 53% майже 75% виборців проголосували за конституційні зміни. Бельгія жорстко критикувала турецьких політиків та ігнорувала заклики Туреччини про екстрадицію звинувачених у тероризмі, а також дозволяла мітинги в підтримку Робочої партії Курдистану.

У Німеччині, де у референдумі взяли участь 46% турецьких виборців, 63% сказали "так" розширенню повноважень Ердогана. При цьому в цій країні раніше скасовували заходи на підтримку конституційних змін з участю турецьких політиків і чиновників.

У Нідерландах за посилення президентської гілки влади проголосував 71% виборців. Кампанія в цій країні супроводжувалася гучним дипломатичним скандалом, коли Нідерланди не дозволили в'їзд голові МЗС Туреччини Мевлюту Чавушоглу і депортували міністра сімейної та соціальної політики Фатму Бетюл Саян Каю.

В Австрії, влада якої також гостро критикувала дії офіційної Анкари, зміни до конституції підтримали 73% виборців.

У Франції розширення влади Ердогана підтримали 65% турецьких виборців, які взяли участь у голосуванні. У Данії явка була нижчою 33%, однак при цьому 60% підтримали конституційні зміни. В Швейцарії, Швеції, Великобританії, де живуть відносно великі турецькі меншини, "так" розширення президентських повноважень сказали 62,53 і 80% відповідно.