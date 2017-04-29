Авіаносець ВМС США увійшов в Японське море для стримування Північної Кореї

Американський авіаносець "Carl Vinson" в суботу увійшов в акваторію Японського моря, пройшовши через Цусимську протоку біля узбережжя префектури Нагасакі

Про це повідомляє японський телеканал NHK, передає «Еспресо ТВ».

Розгортання авіаносця поблизу Корейського півострова буде сприяти подальшому зміцненню контролю над Північною Кореєю, зазначає телеканал.

Повідомляється, що "Carl Vinson" увійшов в Японське море разом з кораблем супроводу морських сил самооборони, з яким проводив спільні навчання.

Незабаром плануються спільні навчання американських кораблів з кораблями військово-морського флоту Південної Кореї в Японському морі.

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ВМС США 8 квітня повідомили, що ударна група на чолі с авіаносцем USS Carl Vinson вирушила до Корейського півострова на тлі загострення ситуації навколо ядерних амбіцій Пхеньяна.

Згодом з'явилася інформація, що авіаносець США та інші військові кораблі не пливуть у бік Північної Кореї, як про це заявляв президент США Дональд Трамп, а прямують, як виявилося, у протилежному напрямку.

Тихоокеанське командування збройних сил США повідомило, що скасувало візит кораблів до австралійського міста Перт, але група все ж має завершити планові навчання біля північно-західного узбережжя в Австралії після виходу.

Після завершення навчань група попрямувала до Корейського півострова.

Після того, як два японських кораблі приєдналися до групи «Карла Вінсона» під час навчань у південному тихоокеанському регіоні, Північна Корея заявила, що готова потопити американський авіаносець, щоб продемонструвати свою військову міць.