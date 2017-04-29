У ЄС визначились з генеральною лінією на переговорах з Британією щодо Brexit

Європейський Союз визначив та оприлюднив генеральну лінію на переговори з Великою Британією щодо її виходу зі складу спільноти (Brexit).

Відповідний документ було розповсюджено сьогодні у Брюсселі в рамках спеціального саміту ЄС.

«Під час цих переговорів ЄС утримуватиме єдність і діятиме з метою досягнення результату, який є справедливим для всіх держав-членів, і буде в інтересах їхніх громадян», - йдеться в документі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, лідери держав та урядів країн Євросоюзу за чотири хвилини одностайно затвердили генеральну лінію на переговори щодо виходу Великої Британії з ЄС (Brexit). Про це президент Європейської ради Дональд Туск повідомив сьогодні у Брюсселі після спеціального саміту ЄС щодо Brexit.

«Я хотів би підкреслити, що була єдність усіх 27 (представників країн ЄС) щодо генеральної лінії наших переговорів з Великою Британією», - сказав Туск.

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При цьому він зазначив, що учасники саміту ухвалили документ за чотири хвилини.

Туск наголосив на єдності 27 держав-членів та інституцій ЄС, що «дає сильний політичний мандат на ці переговори».

«Ми єдині не тільки щодо змісту, а й щодо методу ведення цих переговорів», - додав президент Євроради.

У ЄС зазначили, що генеральна лінія визначає рамки переговорів, відповідно до статті 50 Угоди про ЄС, а також загальні позиції та засади, на яких представники Євросоюзу проводитимуть перемовини. В ході переговорів генеральна лінія та директиви для переговорів можуть бути змінені.

У розділі «Основні принципи» вказано, що ЄС підтверджує намір у майбутньому бути з Британією близькими партнерами.

«Будь-яка угода з Великою Британією базуватиметься на балансі прав та зобов’язань», - наголошується у документі.

Стосовно внутрішнього ринку, то в ЄС вважають, що збереження його цілісності виключає участь, яка базується на секторальному підході.

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«Не член ЄС, який не живе у відповідності до принципів держав-членів, не може мати однакові права та отримувати такі самі зиски, як держава-член. У зв’язку з цим ЄС вітає визнання урядом Великої Британії того факту, що чотири свободи внутрішнього ринку є неподільними і що не буде жодного «вибору найсмачніших шматочків», - йдеться в документі.

Разом з цим вказується, що ЄС готовий ініціювати роботу з розробки амбітної угоди про вільну торгівлю з Британією.

Крім того, у документі зазначається, що «не буде жодних окремих переговорів між окремими державами-членами та Великою Британією».

Також визначено, що переговори проходитимуть у два етапи.

Під час першого їх учасники мають домогтися якнайбільше ясності та законодавчої визначеності для громадян, бізнесу, зацікавлених сторін та міжнародних партнерів у питанні негайного ефекту виходу Великої Британії з ЄС, врегулювати цей процес та відхід від всіх прав та зобов’язань. Під час другого етапу переговорів має бути визначено розуміння рамок майбутніх відносин ЄС з Британією. В ході переговорів також можуть розглядатися перехідні угоди.

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Два роки, передбачені статтею 50 Лісабонської угоди, на процедуру погодження виходу країни з ЄС, сплинуть 29 березня 2019 року.

Фундаментальним аспектом для ЄС в генеральних лініях названі права громадянин країн-членів жити, працювати чи навчатися у будь-якій державі ЄС.

Також констатується, що Brexit вплине на бізнес.

«Переговори повинні запобігти виникненню законодавчого вакууму. Єдине фінансове врегулювання повинно гарантувати, що ЄС та Велика Британія дотримуються зобов’язань, взятих за весь період перебування Британії в ЄС», - підкреслюється в документі.

Крім того, в ЄС наголосили, що після Brexit жодна угода між ЄС та Британією не може застосовуватися до території Гібралтару без угоди між Великобританією та Іспанією.