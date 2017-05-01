Високошвидкісний потяг зійшов з колії в Дортмунді (фото)

Високошвидкісний поїзд ICE-945, який прямував із Дюссельдорфа в Берлін, зійшов з рейок у місті Дортмунд, в районі головного залізничного вокзалу.

Про це повідомила в Twitter федеральна поліція Німеччини. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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«Рятувальна служба почала евакуацію пасажирів з трьох останніх вагонів. Всі пасажири залишили поїзд», - відзначили в поліції. Зазначається, що в рятувальній операції було задіяно гелікоптер.

Залізничний концерн Deutsche Bahn підтвердив інформацію про НП, зазначивши, що вокзал у Дортмунді в даний час закритий, пише ТАСС.

"Зупинки у Дортмунді немає. Наслідки поки складно оцінити", - повідомили в компанії. Скільки пасажирів було в поїзді в момент аварії, поки не уточнюється. Ведеться розслідування.