В Швейцарії зійшов із рейок пасажирський поїзд

У швейцарському місті Люцерн зійшов із рейок італійський поїзд Eurocity 158, який прямував з Мілана в Базель, повідомляє ANSA.

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За попередніми даними, незначні травми отримали не менше семи осіб. Всього в поїзді їхали 160 пасажирів. Причини події невідомі.

Deraglia a Lucerna l eurocity Milano-Basilea, ldiversi feriti https://t.co/PKxLGq6xGZpic.twitter.com/W6ZJYtN4O4 — valentina ciuffardi (@vlntnc) March 22, 2017

Як зазначає Aargauer Zeitung, з рейок зійшли четвертий і п'ятий вагони поїзда, один із них перекинувся. У результаті інциденту пошкоджено лінії електропередачі і металеві конструкції станції.

Видання La Tribune de Genève додає, що рятувальники прибули на місце аварії досить швидко, однак пасажирам довелося чекати близько години, перш ніж залишити поїзд.

Non sono io fuori asse ma il corridoio della carrozza davanti a noi...ma ci faranno scendere? #primaopoiarriverò #baselworld2017 #stiamotuttibene Публікація від @bettinacasanova Мар 22 2017 о 6:26 PDT

Як повідомляв УНІАН раніше, в США на північному заході штату Айова зійшов з рейок поїзд, що перевозив спирт етанол, внаслідок чого загорілися більше двох десятків вагонів-цистерн.