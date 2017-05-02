Співробітниця ФБР у Сирії таємно вийшла заміж за бойовика ІД – ЗМІ

Співробітниця ФБР, якій було доручено брати участь у розслідуванні щодо бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава", поїхала до Сирії і вийшла заміж за бойовика, передає ТСН з посиланням на CNN.

Повідомляється, що перекладачка ФБР Даніела Грін збрехала керівництву про те, куди має намір податися, і попередила свого чоловіка Дениса Касперта про розслідування. Грін вийшла заміж за Касперта в 2014 році, але ЗМІ про це стало відомо тільки зараз.

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Як відзначає телекомпанія, Грін попередила Касперта про те, що влада почала проти нього розслідування. При цьому через кілька тижнів після заміжжя жінка, по всій видимості, усвідомила, що зробила помилку і повернулася до США. Вона погодилася співпрацювати з американськими спецслужбами, а також визнала себе винною в тому, що давала неправдиві свідчення, що стосуються міжнародного тероризму.

Грін була засуджена до двох років в'язниці і була звільнена влітку 2016 року. За оцінкою CNN, у зв'язку з тим виникає запитання, чи не обійшлося міністерство юстиції США з жінкою занадто м'яко.

У жовтні 2015 року телеканал повідомив, що 39-річний Касперт був ліквідований у ході нальоту американської авіації в Сирії. Раніше Держдеп США вніс Касперта до списку особливо небезпечних міжнародних терористів.

За інформацією відомства, колишній репер з Німеччини приєднався до ІД в 2012 році і служив пропагандистом і вербувальником угруповання. Він кілька раз фігурував у відеороликах ІД і один раз з'явився в кадрі з відрізаною головою.