Єврокомісія: Шенген має повернутися до повноцінного функціонування ще цього року
Єврокомісія при цьому рекомендувала Раді ЄС ще раз дати дозвіл окремим країнам Шенгенської зони подовжити на шість місяців дію прикордонного контролю.
Запроваджена в розпал кризи біженців процедура прикордонного контролю всередині Шенгенської зони має тривати не довше, ніж до кінця поточного року.
Відповідну рекомендацію Єврокомісії (ЄК) у вівторок, 2 травня, озвучили віце-президент ЄК ФрансТіммерманс та єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос у Брюсселі, повідомляється на сайті ЄС, передає Deutsche Welle.
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"Настав час поступово повернутися до повноцінного функціонування Шенгенської зони, і сьогодні ми пропонуємо конкретні кроки, щоб зробити це", - зазначив Аврамопулос.
"Завдяки нашим спільним зусиллям наші зовнішні кордони тепер надійніші та безпечніші (...) Через шість місяців ми повернемося до цілковито функціонуючої Шенгенської зони без внутрішнього прикордонного контролю", - сказав Тіммерманс.
Єврокомісія при цьому рекомендувала Раді ЄС ще раз дати дозвіл окремим країнам Шенгенської зони подовжити на шість місяців дію прикордонного контролю - цього разу, востаннє.
Мова йде про такі країни, як Австрія, Данія, Німеччина, Швеція, а також Норвегія, яка, хоч і не є державою-членом ЄС, але теж входить до Шенгену. Аврамопулос закликав ці держави поступово відмовлятися від прикордонного контролю ще до листопада 2017 року та компенсувати це поліцейськими перевірками на території самих країн.
З травня 2016 року наведені країни через кризу біженців вже двічі щоразу на півроку подовжували дію прикордонних перевірок. Між тим правила Шенгенської зони забороняють постійний систематичний контроль на внутрішніх кордонах Шенгену.