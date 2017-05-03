Єврокомісія: Шенген має повернутися до повноцінного функціонування ще цього року

Запроваджена в розпал кризи біженців процедура прикордонного контролю всередині Шенгенської зони має тривати не довше, ніж до кінця поточного року.

Відповідну рекомендацію Єврокомісії (ЄК) у вівторок, 2 травня, озвучили віце-президент ЄК ФрансТіммерманс та єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос у Брюсселі, повідомляється на сайті ЄС, передає Deutsche Welle.

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"Настав час поступово повернутися до повноцінного функціонування Шенгенської зони, і сьогодні ми пропонуємо конкретні кроки, щоб зробити це", - зазначив Аврамопулос.

"Завдяки нашим спільним зусиллям наші зовнішні кордони тепер надійніші та безпечніші (...) Через шість місяців ми повернемося до цілковито функціонуючої Шенгенської зони без внутрішнього прикордонного контролю", - сказав Тіммерманс.

Єврокомісія при цьому рекомендувала Раді ЄС ще раз дати дозвіл окремим країнам Шенгенської зони подовжити на шість місяців дію прикордонного контролю - цього разу, востаннє.

Мова йде про такі країни, як Австрія, Данія, Німеччина, Швеція, а також Норвегія, яка, хоч і не є державою-членом ЄС, але теж входить до Шенгену. Аврамопулос закликав ці держави поступово відмовлятися від прикордонного контролю ще до листопада 2017 року та компенсувати це поліцейськими перевірками на території самих країн.

З травня 2016 року наведені країни через кризу біженців вже двічі щоразу на півроку подовжували дію прикордонних перевірок. Між тим правила Шенгенської зони забороняють постійний систематичний контроль на внутрішніх кордонах Шенгену.