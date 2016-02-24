Туск: на саміті Туреччина-ЄС будуть шукати способи збереження Шенгенської зони

Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск, виступаючи в Європарламенті, передає українська редакція "Німецкої хвилі". "Велика кількість новоприбулих, яку ми й досі фіксуємо, повинна знизитися і швидко", - зазначив Дональд Туск, підкресливши, що саме тому зустріч проведуть на початку березня.

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Як додав глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, очікується, що лідери усіх 28 країн ЄС візьмуть участь у саміті. Також буде проведено окремі переговори щодо шляхів збереження Шенгенської зони.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого стало відомо, що саміт Євросоюз-Туреччина з питань міграції заплановано на 7 березня. Він мав відбутися в кінці лютого, але черз теракт в Анкарі був скасований.