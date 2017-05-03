"Понад 100 тисяч жертв": в Польщі масові вбивства поляків органами НКВС назвали геноцидом

Масові вбивства поляків у Радянському Союзі були геноцидом.

Про це 3 травня заявив голова Інституту національної пам'яті Польщі Ярослав Шарек, повідомляє "Польське радіо".

За його словами, 80 років тому в рамках польської операції співробітники НКВД убили щонайменше 111 тисяч поляків.

Він також нагадав, що вбивали поляків на підставі наказу від 11 серпня 1937 колишнього народного комісара внутрішніх справ СРСР Миколи Єжова, а головним мотивом злочинної акції була національність.

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При цьому він підкреслив, що 111 тисяч - це мінімальне число жертв польської операції НКВС, що, крім іншого, потрібно пам'ятати, що були ще тисячі тих, кого заслано в табори і хто загинув там.

На думку голови ІНП, "це був величезний геноцид, а всі репресії застосовували проти них лише тому, що вони були поляками".

Також Шарек підкреслив, що поляків засуджували до смерті або таборів на підставі абсурдних звинувачень, зокрема за візит в польське консульство, відвідування церкви, критику радянської влади або приналежність до неіснуючої тоді Польської військової організації.