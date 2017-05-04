Росія, Туреччина і Іран домовилися про створення зон безпеки в Сирії

Росія, Туреччина й Іран на міжсирійских переговорах в Астані домовилися про створення в Сирії зон деескалації. Відповідний меморандум підписали в четвер, 4 травня, глави делегацій цих трьох країн, як повідомляє DW.

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Мета створення таких зон безпеки для цивільних осіб в північній, центральній і південній частині Сирії - припинити кровопролиття в охопленій громадянською війною арабській країні і запустити політичний діалог. За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, чотири зони деескалації повинні охопити повністю провінцію Ідліб, а також частини провінцій Алеппо, Латакії і Хомс.

Глава делегації Сирії заявив, що Дамаск підтримує цю ініціативу. У свою чергу представники опозиції виступили проти, деякі з них покинули залу засідання.