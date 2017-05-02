Дамаск використовував нервово-паралітичний газ під час останніх атак - правозахисники

Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) заявляє про нові свідчення, які вказують, що сирійська влада застосовувала нервово-паралітичну речовину під час чотирьох хімічних атак, починаючи з грудня, пише Радіо Свобода.

Серед них і хімічна атака 4 квітня у Хан-Шейхуні, під час якої загинули близько 100 людей, серед яких 30 дітей.

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У звіті, опублікованому 1 травня, правозахисники зазначають, що ці атаки є лише частиною використання хімічної зброї Дамаском, що може становити кримінальні злочини проти людяності.

«Використання владою нервово-паралітичної речовини є смертельною ескалацією», – зазначив виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

Правозахисники зазначають, що не мали можливості провести розслідування безпосередньо на місці атак. Вони опитали 60 очевидців і проаналізували фото і відео жертв.

Як повідомляв УНІАН раніше, напад з ймовірним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня в Ідлібі. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, які належать повітряним силам РФ і Сирії.

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5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що кількість загиблих унаслідок можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун склала 72 людини, сотні постраждали.

У відповідь на цю атаку США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 4.40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря. Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв у «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удару, була точкою старту для хімічної атаки.