Кім Чен Ин наказав військовим бути готовими "зламати хребет ворога"

Лідер КНДР Кім Чен Ин проінспектував артилерійські підрозділи армії на невеликих островах Чанджедо і Мудо в Жовтому морі і заявив, що розглядає план нанесення удару по Південній Кореї, передає «Ренхап» з посиланням на повідомлення Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).

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Після інспекції Кім Чен Ин закликав військовослужбовців бути в стані повної боєготовності.

«Він (Кім Чен Ин) заявив, що елітні артилерійські підрозділ КНА, що захищають південно-західну лінію фронту, повинні зберігати вищу бойову готовність для того, щоб зламати ворожий хребет по першій команді», — сказано в повідомленні ЦТАК.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея провела найбільші в історії артилерійські навчання.