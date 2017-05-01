КНДР заявляє про готовність провести нові ядерні випробування

Пхеньян готовий провести нові ядерні випробування "в будь-якому місці і в будь-який час". Про це заявив офіційний представник МЗС КНДР у понеділок, 1 травня, передає Deutsche Welle.

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За його словами, керівництво країни знаходиться "в повній готовності відреагувати на будь-які дії Сполучених Штатів", які проводять відносно Північної Кореї "ворожу політику".

У ніч на суботу, 29 квітня, КНДР провела новий запуск балістичної ракети. За даними військових, він був невдалим, і ракета не залишила повітряний простір Північної Кореї, впавши незабаром після старту. Швидше за все, це була балістична ракета середньої дальності KN-17.

Після цього держсекретар США Рекс Тіллерсон, виступаючи в Раді Безпеки ООН, закликав світову спільноту посилити тиск на Пхеньян. Він назвав реальною загрозу ядерної атаки на Японію та Південну Корею і додав, що здатність КНДР завдати удару по США - всього лише питання часу. "Необхідно діяти, поки Північна Корея не почала діяти сама", - заявив Тіллерсон.

Він також стверджує, що необхідно ще більше ізолювати КНДР, використовуючи для цього всі наявні дипломатичні та економічні методи. Рекс Тіллерсон підкреслив, що США виступають за дипломатичне вирішення питання, але не виключені жодні варіанти.