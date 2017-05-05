Росія змінила правила прикордонного контролю для авіарейсів з Білорусі

Всі рейси між Росією і Білоруссю з 15 травня 2017 року будуть переведені в міжнародні сектори російських аеропортів, при цьому Росія вводить прикордонний контроль повітряних суден і пасажирів, що прибувають з Білорусі й відлітають, щодо громадян третіх країн. Про це заявив держсекретар Союзної держави Григорій Рапота, передає РІА Новости.

"З 15 травня 2017 року всі авіарейси, що виконуються між Російською Федерацією і Республікою Білорусь, будуть переведені у міжнародні сектори російських аеропортів. Російська сторона буде здійснювати прикордонний контроль повітряних суден і пасажирів, що прибувають з Республіки Білорусь і які летять у зворотному напрямку, щодо громадян третіх країн", — заявив Рапота.

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Він зазначив, що "прикордонний контроль громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь, які слідують цими рейсами, здійснюватися не буде".

"Єдиною зміною для громадян двох держав буде обов'язок зберігати посадковий талон, який підтверджує їхній приліт або виліт з (в) Республіки Білорусь відповідним авіарейсом для пред'явлення його прибуття в Російську Федерацію. Відмітки про перетин кордону у паспорті проставляти не будуть", — додав Рапота.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого 2017 року глава ФСБ Росії Олександр Бортніков наказав ввести режим прикордонної зони вздовж російсько-білоруського кордону.

Наказ набув чинності з 7 лютого 2017 року. Рішення прийнято для "створення необхідних умов охорони державної кордону РФ".