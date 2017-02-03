Лукашенко звинуватив Росію у порушенні договорів з Білоруссю, у Путіна вже відповіли

Про це він заявив під час прес-конференції, передає Дождь.

"Існують міждержавні договори та угоди, й один якийсь міністр, нехай навіть сильний, ФСБшник та інше, одним розчерком пера поставив хрест на всіх домовленостях, видавши свій наказ — 801, 802, 803. Я називаю навіть номери цих наказів", — заявив Лукашенко.

За його словами, загострення у відносинах з Росією сталося через те, що "у Росії з'явилася настороженість, що Білорусь піде на Захід". Крім цього, наголосив Лукашенко, у керівництві Росії стоять різні політичні сили, й позиції частини з них розходиться з думкою глави держави. Білоруський президент додав, що "останнім часом ситуація розвивається неважливо".

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У свою чергу в прес-службі президента Росії заявили, що створення прикордонних зон із Білоруссю "некоректно пов'язувати" з порушенням міжнародних зобов'язань.

"Асоціювати це з порушенням міжнародних зобов'язань, — ми вважаємо це некоректним, й ми не можемо погодитися з Олександром Григоровичем (Лукашенком — УНІАН.)", — зазначили у прес-службі Путіна.

Про рішення Росії встановити прикордонну зону на кордонах Смоленської, Псковської та Брянської областей з Білоруссю стало відомо 1 лютого.

Представник МЗС Білорусі Марія Ваньшина заявила, що Росія не попередила республіку про своє рішення встановити прикордонну зону.