Юнкер: Англійська мова здає свої позиції в Європі

Англійська мова здає свої позиції в Європі, заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Таку заяву він зробив на конференції в Італії, де виступив з промовою французькою мовою, а не англійською, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Повільно, але вірно англійська мова втрачає значення в Європі, в тому числі тому, що зараз вибори у Франції", - пояснив він вибір мови. Репліку зустріли сміхом і аплодисментами.

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"Ми будемо вести переговори з нашими британськими друзями без упередженості. Але давайте не забувати, що це не ЄС залишає Великобританію, а Великобританія залишає ЄС", - зазначив керівник Єврокомісії у своїй промові.

Минулого тижня німецька преса писала про напружену зустріч глави Єврокомісії і британського прем'єр-міністра Терези Мей, на якій обговорювався вихід Великобританії з ЄС. Тоді Юнкер нібито сказав, що після бесіди з Мей він налаштований "в десять разів більш скептично, ніж до цього".

У середу, 3 травня, ЗМІ повідомили про бажання ЄС збільшити розмір вимог до Лондону з 60 млрд євро, що раніше обговорювалися, до 100 млрд євро. У відповідь міністр Сполученого королівства щодо виходу з ЄС Девід Девіс звинуватив Брюссель у спробах "залякати британський народ".

У той же день Мей підтвердила, що позиція Єврокомісії з приводу брексита "стала жорсткішою". На її думку, таким чином "бюрократи з Брюсселя" намагаються вплинути на парламентські вибори у Великобританії.

Парламентські вибори у Великобританії відбудуться 8 червня. Другий тур президентських виборів у Франції, згаданий Юнкером, пройде в неділю, 7 травня. У них беруть участь представниця націоналістичних сил Марін Ле Пен і центрист Еммануель Макрон.