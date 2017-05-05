Президентська гонка у Франції: Макрон вже визначився з кандидатурою прем'єра

Проєвропейський кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон, який за соціологічними опитуваннями має перемогти у другому турі виборів 7 травня, визначився з кандидатурою майбутнього прем'єр-міністра країни.

Як повідомляє сайт французького телеканалу France 24, Макрон оголосить склад майбутнього уряду після того, як обійме посаду президента в разі перемоги на виборах.

Разом з тим, як випливає зі слів Макрона, він не поінформував людину, яку хоче бачити на посаді голови французького уряду зі своїм рішенням. Відповідаючи на запитання, чи ця особа була поінформована про відповідне рішення, він сказав, що ні, і що про це відомо тільки йому. Також кандидат не надав додаткової інформації щодо його або її персони на посаду прем'єра.

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«Якщо мене оберуть, я наступного тижня працюватиму над завершенням формування уряду, але оголошення про це буде зроблено після передачі влади», - заявив Макрон, маючи на увазі передачу влади від чинного президента Франсуа Олланда, що згідно з очікуваннями, має відбутися у вихідні дні після виборів.

Також кандидат сказав, що його прем'єр «матиме досвід у політичній галузі, здатність очолювати парламентську більшість, здатність старанно керувати оновленим урядом, який також включатиме досвідчених чоловіків і жінок».